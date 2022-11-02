民進黨和時代力量陣營2日同時在立法院內舉辦記者會，揭發苗栗縣長候選人鍾東錦各項爭議。鍾東錦表示，如有不法歡迎調查，更呼籲司法檢調硬起來，不要成為民進黨選舉操作的工具。

鍾東錦再次強調，所有提出相關的財產資料，如實申報、完全合法，對手一再以抹黑、誣陷的選舉技倆，苗栗鄉親已經非常反感，自己更無所畏懼，同時請司法檢調秉持獨立運作精神，全國選民都在看，千萬不要淪為特定政黨、陣營甚至立委的打手。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，民進黨的不倫立委羅致政發生不倫戀，是否利用權勢威逼女子目前完全不說清楚，反而頻頻開記者會抹黑鍾東錦，羅致政身為一名立委，竟公然說出「後續我們司法的行動、還有行政責任的追查，我們都有後續動作」，活生生、血淋淋的把國家機器、司法單位當成選戰操作的工具，更不把獨立超然的檢調機關當成一回事。

徐廷琮表示，透過羅致政的言論，坐實了日前熱心民眾的檢舉內容，民進黨將動用國家機器甚至司法手段，進一步栽贓嫁禍給鍾東錦，而他們透過的手段，就是律師團曾經提出的「一哄、二騙、三假、四亂」等10大奧步，企圖動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。

徐廷琮指出，至於時力的烏龍記者會，彰顯他們對地方完全陌生，不但提出的問題都是建立在假設的基礎上，對於南庄鄉更完全不了解，鍾東錦依法以農地扺押貸款，按時繳交利息及分期清償，增加地方農會收入，有何不可。

況且設定金額並非實際貸款金額，歷年來如有違法早就被主管機關糾正，對手為了選舉，老是用「假如有犯罪」的前提，來看待鍾議長，是否也都是用同一標準來看待他的委託當事人，如此作法和國際公認的「無罪推定原則」完全背道而馳，叫人如何相信他的專業性。