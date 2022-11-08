國民黨桃園市長候選人張善政競選辦公室批「1200首都通」政策，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，國民黨執政桃園市停滯不前，桃園市長鄭文燦8年不斷追趕進度，與鄭運鵬等中央民代積極爭取地方交通建設，任何一項都可以打臉張善政謊言。

國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪指出，樂見各縣市候選人為了市民福祉共同努力，特別是鄭運鵬，過往6年多立委任期手握中央權力，卻對地方不聞不問，要選舉了，看到別人提出相關政見，才想起來好像該做點事；至於鄭文燦執政8年，更是從未提出類似政策解決市內交通、市外通勤，在幫鄭運鵬站台時，卻又一直說這些年，民進黨執政下，中央跟地方合作無間，讓人不禁反問，為何事情總是選舉到了才要做？

黃韋鈞說，原先5年通不了車的機場捷運終於通車、捷運綠線開始動工，棕線通過環評，力拚今年年底行政院核定綜合規畫報告，鐵路地下化也將分段動工中，預計2030年全面啟用。此外國一中正北路交流道已完工通車並命名為桃園交流道。黃韋鈞強調，種種的交通建設都是鄭運鵬跟鄭文燦8年努力爭取建設的結果，任何一項都可以直接打臉張善政的謊言。

黃韋鈞說到，反觀張善政的公職生涯，當初他在擔任行政院長時，面對桃園人迫切期盼的鐵路地下化，非但不聞不問，對於龐大的預算經費，竟表示只願意負擔199億，要桃園人自己扛下8百多億的偌大重擔，好在有蔡英文總統及行政院長蘇貞昌全力支持，才得以減輕負擔，現在已開始動工。黃韋鈞說，張善政對桃園的產業不了解，對桃園的建設更毫無貢獻，沒有資格對已經在做事的人指手畫腳。黃韋鈞指出，桃園的發展應是所有候選人的最大公約數，期待張善政能收起自己高傲的態度，誠心的為桃園的未來及發展來思考，而非只為了選票來惡意批評。