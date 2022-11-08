九合一選舉僅剩 10餘天，苗栗選情緊繃。民進黨立法委員沈發惠、洪申翰2人指控國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦長年違法堆積砂石，有如「鍾公移山」，苗栗縣政府卻予包庇，8日赴台北地檢署告發鍾東錦違反《區域計畫法》、苗栗縣縣長徐耀昌涉嫌圖利罪，希望檢方能儘速調查。

沈、洪表示，立法院內政委員會昨赴苗栗縣卓蘭鎮考察，到苗栗「鍾公移山」現場會勘，鍾東錦的農牧用地上長出一座砂石山，違法堆置砂石的情形長達十餘年，除違反區域計畫法，更造成當地環境汙染，廢水汙染良田，機具產生噪音、風砂揚塵的空氣汙染，讓鄰近居民與農民苦不堪言。民眾檢舉砂石場違法，卻沒有得到回應，甚至還受到黑道的威脅。

2人指控，依歷年衛星影像空拍圖，顯示鍾東錦所持有的卓蘭鎮水廠段農牧用地十幾年來不斷擴張面積，長出了整座的砂石山，農牧用地變成砂石山，已明顯違反區域計畫法，依法可處罰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。

但苗栗縣府歷年僅處以罰款，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰91萬元，不痛不癢，苗栗縣長徐耀昌上台後，自2017年至2020年間更是連一張罰單都沒開，直到2021、2022年才再開出罰單。徐耀昌恐涉有《貪汙治罪條例》之嫌。