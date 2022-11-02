立法院民進黨團2日舉辦「終結黑金、贏回正義」記者會，接連指控苗栗縣長候選人鍾東錦涉以農牧用地違法堆置砂石，把苗栗挖得光禿禿，並指要終結苗栗黑金。鍾東錦陣營回擊，民進黨自己就是最大的黑金集團，還說要終結黑金，簡直是侮辱全國民人的智商，對各項不實指控，會透過司法途徑討回公道。

鍾東錦競選總部指出，民進黨所謂「終結黑金、贏回正義」的記者會，真是讓人笑掉大牙；民進黨自己就是最大的黑金集團，還說要終結黑金，簡直是侮辱全國民人的智商。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，蔡英文是中華民國的總統，不是民進黨的總統，理應努力做好兩岸和平、國際經貿交流、外交合作發展等工作，不應該用國家機器介入基層選舉，更不能配合特地候選人攻擊、謾罵、抹黑對手、撕裂族群，如此只會增加彼此的對立，讓台灣人民陷入焦慮不安，甚至戰爭危機的恐懼之中，絕對非全國人民之福。

鍾東錦競選總部發言人洪志彥說，民進黨一天到晚抹黑，對於砂石早就澄清多次，鍾東錦早已脫離砂石業10多年，從政後都專職民代，對於各方抹黑總部已請律師蒐證，如果不實指控都會繼續提告，要透過司法還鍾東錦清白。