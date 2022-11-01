銅鑼杭菊生活節11月19、20日將在銅鑼鄉樟樹村4-70號省道旁杭菊田登場，除了杭菊花海，還設置3座裝置藝術，讓遊客拍照打卡，且首次結合銅鑼觀光產業協會推出農遊小旅行，暢遊鄉村美景，副縣長鄧桂菊1日歡迎全國民眾到銅鑼鄉觀賞盛開的菊花，品嚐客家美食，感受客庄的人情味。

苗縣富農農產運銷合作社今年延續辦理2022銅鑼杭菊生活節優質店家選拔計畫，評選出20家兼具在地特色及優良品質的民宿、美食、伴手禮店家，讓銅鑼不但好吃好玩，而且好住好買。

今天上記者會，除說明活動內容、表揚優質店家，並由副縣長鄧桂菊、代表議長鍾東錦出席的議會主任陳鴻男、縣議員羅貴星、參山國家管理處、新竹科學園區管理局、聯大、茶葉改良場代表等人共同啓動杭菊生活節活動，同時邀請賴仁政老師演奏客家八音熱場。

副縣長鄧桂菊指出，縣府為維護農產品食用安全，積極配合農委會推動產銷履歷驗證制度，目前苗縣約38.31公頃的杭菊面積中，約25.7公頃通過產銷履歷，達到67％，顯見菊農越來越重視安全用藥的栽培管理。

此外，消費者也可透過產銷履歷查詢生產過程及農友資訊，藉由政府、農友、消費者三方共同把關，提升品質確保食安，歡迎全國民眾到銅鑼賞菊花、嚐美食，感受悠閒自在的田野風光。

富農農產運銷合作社理事長陳弘智說明，今年的杭菊生活節首次結合銅鑼觀光產業協會推出11月11日單日525元起小資農遊小旅行活動，帶領大家一起暢遊銅鑼的人文風景。

在11月19日、20日杭菊生活節期間，活動現場除了美麗的杭菊花海，還打造3座銅鑼意象的裝置藝術，包括銅鑼文字椅、風田花起、銅鑼‧銅鑼等，將放置杭菊花田中，提供遊客拍照打卡。

此外，還邀請到賴仁政老師、MOMO親子台小紅莓姊姊及其他知名團隊輪番上陣演出，並有下田採杭菊體驗送杭菊幣抵用券、杭菊手作DIY、好客銅鑼集點趣等體驗活動。

為了展現客家人好客的熱情，即日起且從銅鑼火車站開始至活動會場，沿途設置傳統奉茶亭，讓路過的民眾可以停下腳步喝口菊花茶小歇一下，體驗銅鑼客庄的濃濃人情味。