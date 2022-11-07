貳樓雙11雙人套餐「經典貳樓早午餐」。（貳樓提供）

不只電商搭雙11，餐飲業也搶攻商機。貳樓餐飲集團自11月起適逢15周年，首先推「周年慶彩蛋驚喜」活動，將會在11月中的平日隨機挑出「15天」於官方社群限動公布全台門店彩蛋優惠；除了實體店面優惠，貳樓電商「宅在貳樓」也迎來一周年生日慶，祭出限時組合促銷；另於11日當天，全台門店推出「從1元起至1111111元」的單日限定組合，還能買到「貳樓老闆精心策劃一日行程」。

為慶祝15周年，貳樓運用數字15的巧思，將在11月平日中隨機挑選「15」天，於每天中午12點在貳樓官方社群限時動態公布當日全台門市驚喜彩蛋，開放當日下午「14：15至17：15」使用限時彩蛋優惠，彩蛋內容包含貳樓招牌橙香丹麥早午餐系列、聚餐必點的大盤子主廚脆皮豬腳，同時不只大人享有優惠，兒童的小大人系列、廣受粉絲喜愛的甜點到狗狗特殊餐點，不論是折扣還是直接招待都有機會出現。

今年不只貳樓15周年慶，更逢民國111年11月11日七個1的特殊日子，將在當天推出全台門市單日快閃限定套餐，價格從銅板價1元到1111111元都能選購，包含點主餐即可用1元加購明日葉飲品1杯；另外還有適合親友、公司聚餐的11111元套餐，滿足團體歡聚需求！而雙11單日限定活動中最特別的是「貳樓老闆精心策劃一日行程」，內容包含貳樓創辦人為消費者精心規劃貳樓一日美食饗宴行程，還有機會進入貳樓總部一探究竟。

電商部分，「宅在貳樓」超值周慶限時特惠包含「回購NO.1組」、「雙11超值雙饗組」、「雙豬冠軍組」、「未來肉健康低脂組」，11月將陸續上線，同時推出夢幻滿額加碼，只要消費滿1800元，再送貳樓與蜷尾家聯名的冰淇淋，消費滿2500元再贈250元購物金。