國際油價上漲，原本國內汽柴油每公升各要調漲4.1元及5.6元，在啟動雙重平穩機制下，中油宣布自明（14）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整。調整後，92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元。

中油表示，11、12月石油輸出國組織及盟國(OPEC＋)減產原油200 萬桶／日及美元指數自高點回落等因素影響，國際油價上漲。依國際指標油價均價上漲0.18美元，惟新台幣兌美元匯率升值0.326元，國內油價依公式計算跌幅為0.66％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.1元及5.6元。

為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.0元及5.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不調整。