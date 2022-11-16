台西綠能專區即將啟動，立法院經濟委員會今(16日)前往考察，民進黨雲林縣長候選人劉建國與立委蘇治芬、經濟部次長曾文生、台電、台西鄉長候選人連珮伶、雲林縣議員候選人顏嘉葦、黃淑玲以及台西在地漁民，針對未來漁電共生進行對談，並達成共識，將由中央率先來成立示範區30公頃，再逐漸擴大面積，打造共生共榮共利的三贏專區。

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劉建國表示，中央政策要執行，如果地方政府都不配合，甚至延宕相關執照申請，這樣地方發展想跨出第一步就沒辦法！大家也知道，台西綠能專區已經延宕4年，不能再拖下去了！今天我們特別要求中央經濟部等相關單位，快速溝通協調，打造示範區，並解決相關的困難，這才是真正的為台西規劃新的經濟發展方向。

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蘇治芬表示，「海口人不要再當綠能產業的旁觀者、要當綠能參與者」，這個計劃拖了30年，好不容易在今年11月3日行政院長蘇貞昌宣布這一塊1163公頃要成為台西綠能專區，但仍有很多周邊問題，包括地主的整合、還有一些公用的問題等，已向經濟部具體建議，先行整合好的30-50公頃土地，希望先由台電進來投資，與在地業者、地主能夠形成一個合作夥伴的示範區。

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蘇治芬還提到，過去前瞻第一期核定給縣政府19億，但張縣長把19億退回去，經濟部工業局居然也同意廢止，這對雲林人情何以堪？完全都不能接受！未來還是要讓中央來主導，把綠能專區做好，這是今日做成的決議與主張。

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曾文生表示，台電於台西當地已規劃電網加強工程，我們也希望台西可以建立自己的公民電廠，國家能源轉型政策執行過程與配套，需要中央地方一條心，還要兼顧所有漁民生計，共生共利共榮才是最大贏家！