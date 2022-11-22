九合一選舉將至，民進黨屏東縣長候選人周春米提到，黃金周五大造勢場場爆滿，「我的腳步愈來愈堅定」。看到各鄉鎮萬人團結在一起，給了周春米滿滿滿的信心，她說任務就是延續綠色執政，要繼續讓鄉親感受「我屏東我驕傲」。

周春米昨(21)日在臉書表示，感謝特別南下的桃園市長鄭文燦，與屏東縣長潘孟安連跑兩場為她站台，兩位五星首長呼籲鄉親票投周春米，延續8年累積的城市榮耀，將使她們用盡全力為屏東百年未來繼續拚。周春米提到，看到各鄉鎮萬人團結在一起，給她滿滿滿的信心，選戰倒數，周春米拜託大家給她力量，並表示她的任務就是延續綠色執政，更要繼續讓鄉親感受「我屏東我驕傲」，肯定潘孟安，支持周春米。

周春米認為，抹黑會結束，建設會留下來，無畏對手的謠言，讓屏東未來在和各縣市比拚時，可以說話更大聲，爭取更多重要建設。周春米也感謝立法委員林楚茵、李昆澤、賴瑞隆，還有客委會副主委鍾孔炤、前台北市黨部主委吳怡農、名主持人鍾年晃。現在全國都在選舉，但他們放下手邊的行程，跑來屏東為她加油打氣，團結一心，拜託鄉親堅定支持她，並相信她能延續「綠色執政，品質保證」！

周春米說這8年屏東大翻轉，不再站尾包衰，屏東進步的列車已經發動！接下來，就讓她帶領屏東向前，加速前進！ 屏東的進步不能回頭，看到滿場的鄉親，「我知道千言萬語道不盡我的感謝，我會更努力打造希望城市，繼續拚屏東百年建設」。