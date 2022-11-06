荷李活茶街主推「山泉剁椒鱸魚」，以鮮美鱸魚帶出道地海味。（荷李活茶街提供）

東區百貨週年慶即將展開，位於忠孝SOGO百貨二樓的知名港式餐廳「荷李活茶街」，除了配合百貨週年慶活動外，也在即日起與保健品牌「健康力」合作聯名活動，消費滿2599元就送徐若瑄代言的健康力益暢敏益生菌七日份，讓你大啖美食也能擁有健康好身體。

東區港式餐廳荷李活茶街10月迎來開幕兩週年，過去剛開幕時就碰上新冠肺炎疫情爆發，如今隨著解封加上生意逐漸穩定，希望藉由11月百貨週年慶，讓老饕品嘗純正港式料理的好滋味。

荷李活茶街除了招牌的葡式蛋塔、西多士、荷李活三冠王（燒臘拼盤）外，也特別推薦「山泉剁椒鱸魚」，選用肉質鮮美的野生鱸魚發揮最佳海鮮美味；另特別規劃出來的甜點製作區，讓消費者可以看到師傅們手工現做餅皮與內餡，食安更有保障。

11月除了百貨週年慶外，同時也開放農曆年菜預購，更攜手徐若瑄代言的保健品牌「健康力」，11月起來店用餐消費滿2599元，並加入健康力Line好友，即贈送價值超過500元的七日份益暢敏益生菌。