鄭家純一身粉紅裝扮，滿臉幸福洋溢。（千巡影世提供）

總統蔡英文寫卡片恭喜鄭家純新婚愉快。（千巡影世提供）

鄭家純秀出結婚證書闢謠假結婚。（千巡影世提供）

鄭家純（雞排妹）日前無預警宣布婚訊，閃嫁大3歲的日本小兒科醫師Akira，她特地返台於今（12日）出席情趣用品店開幕記者會，並向媒體分享老公帥照，外表激似李李仁，屬陽光型男，小兩口預計在明年6月於日本輕井澤老飯店舉辦婚禮，笑稱婚禮費用採AA制，不會讓老公因為婚禮破產。

鄭家純談起新婚生活充滿粉紅泡泡，表示老公在醫院工作，每月需值班5、6天，相當忙碌，所以主動提議每天要和老公洗澡，增添夫妻情趣，「這個時間不會被其他事情打擾，每天都會一起洗澡、會互相幫忙洗澡搓澡，剛在一起的時候他有嚇到，第一次跟女生泡澡，他很害羞。」

她還直誇老公「身體挺好的」，但目前沒有做人計畫，夫妻倆有刻意避孕，「以他現在忙碌的程度，如果要生小孩，會變成偽單親的狀態，我沒辦法，沒這麼堅強。」面對有酸民懷疑她假結婚，她回：「祝福的人是反對的好幾倍，我又不是跟他們結婚，不會影響心情，我每天都在回應大家的祝福。」