被譽為「台灣好媳婦」的女星佩甄與醫美名醫王祚軒結婚13年，育有一對子女，家庭生活給外界幸福美滿的印象，未料佩甄9月開直播痛哭老公忙於工作而疏於陪伴，婚姻一度陷入危機，後來夫妻倆經由溝通已和好。事隔2個月，佩甄透露老公送她出國玩，並PO閃照直呼：「這次換人送機啦！」

佩甄今（17日）在臉書發文表示：「貼心的老王說前兩個月他不在的時間我太辛苦了」，為了補償，老公買了飛往南韓的機票，希望佩甄和好姊妹能在當地好好放鬆；兒女知道後，一個體恤媽媽工作的辛苦，另一個問她能否幫買BLACKPINK的周邊商品，佩甄則透露出發的心情：「終於要飛了，打開護照有點感動」。

由於過去幾乎都是佩甄目送老公登機，今天難得相反，佩甄高興地大呼：「這次換人送機啦！」並PO出發前和丈夫的閃照，畫面中，夫妻倆現身台北車站門口，佩甄身穿深色長袖上衣、牛仔短褲，搭配一雙黑色長靴，露出絕對領域，輕輕地親吻丈夫的臉頰，感情超甜。

男星艾力克斯在留言區開玩笑：「好期待老王半夜的直播，會不會哭？！」其餘網友則表示：「嫁對老公啦」、「我祝福你旅遊愉快，好好放鬆玩哦」、「換老王哭哭了，老婆快回來喔.......」、「媽媽很需要放風～平安愉快」