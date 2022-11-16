藝人陶晶瑩和李李仁是演藝圈有名的夫妻檔，至今結婚已經17年，育有一對兒女，一家四口感情十分深厚。陶晶瑩日前分享李李仁在陽台徒手摘蜂窩的影片，直呼對方是「偶像」，李李仁英勇的舉動，也引起大批網友讚賞直呼：「真男人」。

陶晶瑩近日在社群平台上傳一支短片，影片可看見李李仁從陽台落地窗上徒手摘下了一個小蜂窩，陶晶瑩怕裡頭還有蜜蜂，在旁邊驚呼說：「那個洞洞看一下！」所幸峰窩已經是乾掉、無蜜蜂的狀態。

對於丈夫的勇敢舉動，陶晶瑩顯然已經嚇壞，但仍不忘直誇老公的英勇行徑：「我的老李、我的英雄、我的勝志、我的彪哥、我最勇敢的戶長，我語無倫次地快瘋了地崇拜偶像李李仁。」相當慶幸有對方幫忙處理。

陶晶瑩也透露，由於住在山上，難免常常會出現蜂窩、鳥屎、果子狸、落葉與蟑螂，她無奈表示：「我愛大自然，大自然賞賜我很多禮物！但是可以不要這麼多嗎？」更透露李李仁其實過去對付過還有蜜蜂的蜂窩，引網友大呼「彪哥就是帥」、「真男人」。