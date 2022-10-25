日前陶晶瑩在YouTube頻道上分享在美國配眼鏡的繁瑣流程，並將其放到臉書上。誰料，就有網友針對陶晶瑩表示「沒事不要生小孩」的發言砲轟，對此，陶晶瑩本人也反擊指出「我勸你多生你會生嗎？」

陶晶瑩的女兒目前在美國留學中，前陣子，陶晶瑩也陪伴女兒在美國，照料她的生活起居。熱愛在網路上分享生活的她，近日在YouTube頻道《wow桃姐》上分享女兒在美國配眼鏡的情況。陶晶瑩表示女兒原本帶塑型片矯正視力，後來配隱形眼鏡卻發現度數不對，只好在美國重新配眼鏡。豈料，在當地配眼鏡不但過程繁瑣複雜，價格也比台灣貴上許多，讓她笑勸觀眾們沒事不要生小孩。

豈料，就有網友不認同她留言表示「不要再勸人不要生了好嗎，台灣生育率什麼樣子妳不知道嗎？再亂給建議，小心業障。」指出台灣生育率已經相當糟了，不應該再讓大家不生小孩。對此，陶晶瑩也以高EQ回應表示「我勸你多生你會生嗎？這是個人自由意志的選擇。」

有網友不認同陶晶瑩的觀點並留言。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

留言一出，多達4000人按讚支持，網友們紛紛留言表示「她是說沒事啊、你有事就可以多生啊、這個世界是很free的」、「Take it easy ，人家也只是輕鬆po個文」、「現在物價上漲真的沒人敢生小孩，而且相信每個家庭都要經歷精神與體諒的平衡」、「如果不會養小孩沒有耐心對待小孩的父母真的不要生小孩。」