國發會今公布最新「2022年至2070年人口推估報告」；國發會人力發展處長林至美表示，受到疫情以及虎年的效應，今年總生育率再降至0.89人，推出新生兒出生數僅13萬多人，較去年減少1至2萬人，再創歷史新低紀錄。

林至美坦言，新冠肺炎疫情爆發，人口推估面臨諸多挑戰，在邊境管制下，國人出境滿2年未回國，戶籍會被取消，導致去年我國人口淨減少15.4萬人，相對於往年淨增加0.9萬人到1.3萬人有很大的不同，這是過去沒有的現象。

隨著疫情趨緩，林至美預估，接下來兩年內返國人數會增加，數字可能會持續變化；不過，疫情對人口影響是短期，台灣仍須面對少子化帶來工作年齡人口驟減、扶養比大幅增加、依賴人口(幼年、老年)超過青壯年時點提前發生等衝擊。

林至美坦言，台灣人口最大的癥結點是總生育率太低，在1.0人以下，全世界敬陪末座的就屬台灣、南韓；日本雖然早已進入超高齡社會，但近年來總生育率也逐漸回升到1.3人以上，歐美國家也有1.5、1.6人的水準台灣幼年人口急遽下降。

我國目前工作年齡人口(15-64歲)占總人口比例還有7成水準，與主要國家相比仍處於高峰，但少子化的關係，像今年虎年新生兒僅13萬多人、創新低，長期下來，工作年齡人口占比下降速度快於其他國家，到了2070年占比只剩47.8％，將比美國、德國甚至日本還要低，上述國家的都還維持5成以上。