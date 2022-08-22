上半年受疫情影響，導致婚宴延期或減少桌數，影響婚宴會館Q2營收；隨著疫情趨於穩定，受疫情延後婚期的新人積極洽詢下半年檔期，如新天地（8940）餐飲集團下半年婚宴急單湧現，不僅吉日訂席滿檔、就連一般假日訂席率也跟著飆高，小桌數廳房更是一位難求！

根據「Marry結婚吧」婚禮平台數據指出，今年7月新人詢問量較4、5月暴增5成，詢問檔期集中在今年下半年，其中又以婚宴會館訂單量回升最為顯著，顯見這波婚宴補辦潮來勢洶洶！

新天地品牌行銷副總林國威表示，近3年因疫情延後婚宴的新人估計超過15萬對，有些新人的婚宴日期甚至已經延後4次，所以趁疫情趨緩，趕緊抓準時機，完成延宕許久的終生大事，造成下半年出現婚宴急單效應，「當天看場地就下訂的比例較以往高出3成，甚至還有月初下訂、月底辦婚宴的情況！」

林國威進一步表示，雖然Q3下訂婚宴筆數暴增，但平均桌數集中約在15桌，較疫情前平均25桌明顯下降，主因是補辦婚宴通知期較短，有些親友當天已有其他安排，加上部分長輩親友仍擔心疫情，影響出席人數，導致小桌數的宴會廳房特別搶手。 不過，正因為補辦婚宴桌數變少，預算相對變得充裕，所以新人更注重婚宴會館條件的篩選，如小桌數廳房也要有專屬新娘休息室與獨立迎賓區，主題背板拍照區等配備，另有新人選擇升級桌菜或其他加值服務，如證婚儀式及婚禮主持人等，讓婚宴內容及質感再升級，推升新天地下半年婚宴均價提高。

此外，林國威說，以往婚宴總集中在宜嫁娶的吉日，但從Q4至明年Q1的吉日幾乎已被訂滿，想趕在下半年補辦婚宴的新人對於擇日條件便放寬許多，只要是方便賓客出席的尋常假日都算是好日，造成下半年一般假日非常搶手，整體訂席率明顯成長3成。

新天地前七月合併營收4.68億元，年增18.12％；上半年每股稅後小虧0.03元。法人表示，下半年在婚宴急單助攻下，新天地今年全年虧轉盈可期。