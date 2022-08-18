彩晶（6116）舉行法說會，產品技術暨製造中心副總吳許合表示，下半年面板產業仍下行，彩晶只有一座廠，產品和客戶分散，受到衝擊比較少，今年下半年將維持90～95％稼動率。

彩晶第二季合併營收約45.32億元，季減8.54％、年減43.81％，毛利率 10.68％，季減4.4 個百分點，本業小賺1.5億元。雖然業外仍有認列股票評價損失、由於金額減少，但單季轉盈，稅後淨利約1927.1 萬元，每股盈餘0.01元。累計今年上半年合併營收94.48億元，年減40.8％，毛利率13.04％，受業外拖累，上半年稅後淨損4.09億元，每股淨損0.14元。

吳許合表示，面板產業從電視、IT到手機，上半年市場狀況以來一直不佳，預期2023年需求才會恢復成長。IT產品今年3月開始大幅下修市場預估，筆電減幅15％、平板減幅11％。車載產品原先預估年成長率11.5％，但受到半導體缺料影響，預估4.2％成長、約8,000萬台。

彩晶出貨來看，第二季因為特定客戶拉貨帶動，智慧型手機出貨放大、佔比衝上28％、功能手機約佔4％。平板也受惠於特定客戶需求拉動，比重約32％。筆電需求疲弱，公司把產能挪到其他應用，而車載面板佔比約11％、工控／AIoT的比重約21％。

展望下半年，市場環境因素影響，業界產能利用率下修，彩晶只有一座廠，產品和客戶分散，受到衝擊比較少，今年下半年維持90～95％稼動率，不過年底規劃設備機台改造更新，屆時產能利用率將降至80％。