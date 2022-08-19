儘管下半年變數不少，晶睿通訊(3454)掌握美國國防授權法案(NDAA)轉單效益，加上供應鏈緊張趨緩，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，目前營運已漸上軌道，雖然下半年未必一直創新高，還是須積極滿足客戶訂單，我們會持續努力藉由中美貿易戰機會成長。

晶睿通訊今天下午舉行線上記者會，中美貿易戰轉單效益顯現，且產能效率提升，讓晶睿通訊今年前7月業績表現亮眼，受惠於大型專案及代工訂單出貨暢旺，晶睿通訊今年上半年稅後盈餘為2.37億元，年增71.18%，每股盈餘為2.74元；晶睿通訊7月合併營收為8.5億元，月增10%，年成長107%，為單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為48.35億元，較110年同期成長50%。

展望下半年，廖禎祺表示，今年以來我們都在解決供應鏈問題，努力達交在手訂單，目前供應鏈緊張已經緩解，營運漸上軌道，雖然下半年變數不少，包括：通膨影響預期心理、歐洲俄烏戰爭、能源短缺等，未必能一直創新高，但在手訂單還是需要積極滿足客戶需求，目前產能亦有台達支援，隨著自動化投入，生產效率提升產出增加，希望能藉由中美貿易戰機會成長。

在品牌業務拓展方面，晶睿通訊副總經理顧中威表示，過去幾年公司有把握中美貿易戰機會，我們會持續拓展日本及美國市場，歐洲部分，目前歐洲面臨戰爭、通膨後遺症，雖然對整體環境產生衝擊，但我們也看到可能機會，我們將挑選重要國家及市場，爭取更多客戶機會。