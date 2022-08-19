研揚(6579)周五召開線上法說會，研揚總經理林建宏提到，目前訂單能見度已達今年第四季，大多數的零件交期縮短，助於下半年出貨狀況，下半年出貨樂觀看待。下半年業內業外均值得期待，下半年毛利率也可望持穩。關於先前蘇州限電狀況，總經理也提到，影響不大。

研揚財務長暨發言人杜昀真指出，今年上半年資產總和增加，主要因應營業規模、營業收入提升，應收帳款、存貨較去年同期增加，整體營業規模、生產據點、生產數量有所增加，所以公司有承租場所，做生產、辦公使用，使用權資產也較增加。負債增加最主要是流動負債增加，這也是因應營業規模擴大，存貨有較去年增加，應付帳款有較去年稍許增加。歸屬於母公司業主之權益較去年增加，係因獲利增加，而非控制權益也同樣增加，是因為子公司醫揚(6569)有做現金增資 較去年同期增加約兩三億元。

研揚上半年營業毛利13.11億元，年增74.15%，雖然缺料狀況，但仍有啟動漲價因應，固定成本維持住，其中第一季毛利率28.3%、第二季毛利率36.3%，上半年毛利率為32%，優於去年同期，下半年毛利率也可望持穩。營業利益5.79億元，年增390.92%，營益率14%，本期淨利4.58億元，年增528.42%，歸屬於母公司業主淨利4.21億元，年增650.23%，基本每股盈餘3.94元，相較去年同期的0.53元也大幅成長。

研揚上半年銷售區域別，歐美占比較大銷售，美洲占比升至40%、歐洲略降至33%、亞太及新興國家(Asia & Emerging countries)略降至14%、大陸(CHINA)降至9%、HA升至5%。其中大陸疫情受阻，但大陸區對營收貢獻仍較去年成長。研揚產品線分兩大塊，上半年產品營收應用，主板類產品占60%、系統類占40%。

總經理林建宏表示，上半年毛利率跟營益率都有不錯成長，美國上半年成長67%、歐洲48%、亞太及新興國家36%，上半年各區成長成長都不錯，下半年本業成長，營運狀況也都不錯，成長動能持續，下半年業內業外均值得期待。

林建宏提到，目前訂單能見度已達今年第四季，下半年出貨樂觀看待。在缺料狀況逐漸舒緩，雖零件缺料仍有缺量狀況，預計明年第一季才能解除，但大多數的零件交期縮短，助於下半年出貨狀況，第三季、第四季逐漸把之前缺料訂單逐漸出貨，客戶下單也漸趨理性，長單效應逐漸緩和，客戶下單次數會變多，而公司隨著缺料狀況改善，庫存金額預期將逐季降低。

林建宏也特別提到，AI對今年營收將估占10%，是去年兩倍成長，因應客戶對計算能力需求越來越大，對公司產品創新將非常重要，公司對於創新也將持續精進。

林總經理說明，今年營收成長，上半年成長有兩大塊，半導體產業、人工智慧，AI專案將陸續落地，還有一部分，就是疫情牽動的防疫、醫療相關應用，也是出貨有成。

關於研揚蘇州廠有受到大力限電影響？林建宏說明，研揚主要生產都在台灣，蘇州主要支援內地當地市場，系統組裝為主，而大陸限電有略受到影響，但蘇州廠也很快得到當地政府許可復工，整體影響不大。

今年大部分工業電腦(IPC)業績都不錯，主要都在於過往缺料關係，各廠訂單今年陸續出貨，業績相當不錯，而面對2023年，總經理也表示，明年狀況仍有不確定性因素，不過有幾個趨勢是看得到的，因為今年整體升息、通膨關係，所以某些產業如零售、製造業等投資較保守看待，但仍有許多如能源、機器人、醫療、資安產業等受到影響不大，甚至持續成長，各家IPC專注方向產業，將帶往各不同成長道路。