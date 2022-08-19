2022台北國際觀光博覽會（TTE）今日於台北世貿一館登場，看好下半年旅遊業開始復甦，本屆吸引約150家國內外廠商、設置近400格攤位，主辦單位台北市旅行公會理事長駱炫宏表示，TTE睽違2年邀回航空公司參展，旅行業也做好準備，接下來就等入境鬆綁免隔離、戒除禁團令，並建議政府鬆綁簽證，增加外籍旅客來台意願。

TTE邁入第16年，今年集結150家國內外品牌廠商、近400格攤位，包括韓國觀光公社、日本觀光局、泰國觀光局、菲律賓觀光部、台灣虎航、越竹航空等，主辦單位預估展期可吸引50萬人以上參與。

駱炫宏致詞時指出，旅行產業這3年真的很辛苦，但業者轉型積極開發深度國內旅遊產品，讓消費者體驗台灣在地文化之美，提升國內整體旅遊環境。

駱炫宏說，隨著病毒流感化，世界各國也陸續開放國門，根據旅行業調查，海外行程有5成消費者有意願出國，TTE也睽違2年找回航空公司參展，各國和旅行社這次也積極推展海外行程，可見對下半年海外市場有期待與信心。旅行社已經準備好，只等入境鬆綁為0＋7、解除進團令，並建議鬆綁簽證，增加外籍旅客來台意願。

總統蔡英文今也參加TTE開幕，她感謝觀光業者過去3年努力撐住產業，同時為防疫盡一份力量，行政院與交通部啟動各項振興措施，透過國旅補助扶持市場，也為解封熱身，為爭取國際旅客來台灣做好準備。

蔡英文說，已請行政院仔細評估開放邊境期程表，研擬配套，做好觀光客入境準備，台灣的美食、文化都相當吸引外國人，特別是台灣人熱情，喜歡與外國人做朋友，相信曙光很快就會來到。