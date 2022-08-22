雲林縣購物節加碼線上抽獎500萬元，9月1日開跑拚經濟。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為鼓勵民眾消費，規畫雲林購物節加碼線上抽獎活動，22日在縣府親民大廳舉辦記者會，抽獎獎項分為現金及雲林幣，最大獎現金10萬元，總獎額達500萬元，將於9月1日開跑至11月30日止，希望為雲林拚經濟，讓民眾買得開心、抽獎中大獎。

「振興經濟雲林回饋加碼線上抽獎」記者會，雲林縣長張麗善因自主健康管理中，以視訊方式與會，表示只要來到雲林消費，就能享線上抽好康，盼政府釋出更多獎勵，鼓勵民眾消費，創造店家收益，真正幫助到所有商圈、店家及觀光工廠。

張麗善說，面對新冠肺炎疫情，縣府近年來陸續祭出振興經濟方案，近日大陸突然宣布暫停多家台灣食品進口，對雲林縣內的優良廠商造成莫大損害。此次舉辦雲林縣購物節，就是讓縣內所有店家、觀光工廠、農漁民了解，縣府隨時與大家站在一起面對困境，透過經濟振興方案減少衝擊。

張麗善提到，雲林縣這幾年來不遺餘力提振文化觀光，縣內許多特色商圈及觀光工廠出產優質商品，實在不應該因為政治因素而遭受到衝擊影響。盼藉由辦理加碼抽獎活動，提供誘因刺激民眾消費，若抽中雲林幣，可於縣內觀光工廠及雲林幣配合商家消費，藉此促進回流再次消費。

縣建設處處長李俊興指出，只要在雲林縣內店家消費，滿100元即可獲得1次抽獎機會，最大獎為10萬元現金，另有3300名的1000元現金，以及500名的2萬雲林幣獎項（等同現金2000元），雲林幣請於今年12月10日前至雲林縣觀光工廠等雲林幣配合商家消費。