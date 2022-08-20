雲林縣長張麗善針對「數位中介服務法」20日表示，言論自由是最珍貴的民主價值，也是台灣人民的共識，但NCC公布的「數位中介服務法」草案，卻可能對言論自由造成非常嚴重的損害，社會各界都已明確表達擔憂，可見內容確實爭議性很大。

張麗善說，若這項法令通過，未來政府管制言論的範圍不只在PTT、Dcard等論壇，就連線上遊戲、雲端空間都會遭到監控；LINE台灣官方更提到，這會讓私人通訊也被介入，嚴重影響個資；是否是不實資訊，應該要由法院裁定，不應該為行政單位開一道後門。

張麗善指出，民進黨的縣長參選人劉建國委員在2013年提案主張，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，當劉委員是在野黨立委時，力主言論自由的保護對象可以擴充到「謠言」，但當他成為執政黨立委時，看到現在政府對基本言論自由伸出黑手時，卻完全默不作聲，更遑論要捍衛，這是她感到非常不解、也非常遺憾的事情。這不是需要觀風向才能決定的事情，這是絕不能有絲毫讓步的民主價值。

張麗善強調，「今天你悶不吭聲，明天就無法發聲」，這是網友正在串連的一句話，真實反映大家對言論自由可能遭到箝制的恐懼；這是不分黨派的台灣價值，我們每一個人都要發聲，拒絕任何傷害民主的作法。

劉建國對於張麗善的說法，表示他在2013年的提案與「數位中介服務法」不盡相同，張的說法有失縣長高度，對自己與別人都不好，也請張的幕僚要批判別人前請作好功課，不要亂潑髒水。