國家通訊傳播委員會（NCC）通過《數位中介服務法》草案引起軒然大波，公聽會急喊卡。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶認為，對言論自由倒退有很大疑慮，恐使自由風氣戛然而止，盼政院退回重新研議。針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與國民黨桃園市長參選人張善政的看法，賴也說，政府是否有「自行擴權」疑慮，公眾人物應慎重看待。

針對《數位中介服務法》引起各界質疑，賴香伶表示，貿然通過此草案，讓國人對言論自由倒退產生疑慮，盼NCC從善如流退回重新討論，尤其現今網路世代，大家透過各平台發表言論，這種自由風氣恐因此戛然而止，是非常嚴重的事，呼籲政府別因選舉到了，就打著假訊息或抹黑等招牌，突要管制處理。

對於鄭運鵬認為，大家現在對言論自由限制疑慮較大，他會尊重政院決定。賴香伶說，鄭很會說漂亮話，一下說要尊重政院，一下又說尊重言論自由，到底是支持還反對沒說清楚，因此對鄭的看法「不予苟同」。

賴香伶也提到，張善政近期在政見相關言論上時而選擇批評，參選人應負責任地提出公共政策等政見。賴強調，沒有特別批評誰，但此案攸關整個國家的行政權力，是否有政府「自行擴權」的疑慮，任何公眾人物都應該慎重看待。