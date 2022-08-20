國家通訊傳播委員會（NCC）推出「數位中介服務法」草案挨批箝制言論自由，時值敏感時期，民進黨立委高嘉瑜昨發文捍衛言論自由，還嗆說「over my dead body」，但她20日受訪強調，言論自由是民進黨堅持的價值和理念，最近網路上對於立法的爭議並非民進黨本意，但網路上確實有很多色情報復、詐騙及性私密影像的議題需要優先被處理；至於言論自由則是另一層面的議題，因為在限縮言論時會涉及未審先判、數位平台如何納管和後續罰則等問題。

高嘉瑜直言，現在的討論會引起很多不必要的揣測，行政院已先行停止甚至延期，讓草案能再跟各方討論，說明平台責任應該到哪裡，如何納管境外平台等，不能管了一邊卻不管另一邊，「這樣有管和沒管一樣」，但管的強度太高又有侵犯言論自由的疑慮，現行應針對詐騙和性私密影像集色情報復等問題優先處理，這比較急迫。

談及過去民進黨捍衛言論自由的發文被翻出挨批「自打臉」，高強調，民進黨態度還是以言論自由為優先，這部分從《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕當初在黨外時期就爭取到現在，綠營對言論自由的堅持和理念也不改變。

高指出，隨著歐盟或其他國家有數位法律規範，台灣也因應國際上的假訊息、國安議題等有相應處理，目前各部會也有相關法律來處理，但大家也會擔心在法律概念不明確前、有疊床架屋疑慮的狀況，用概括式授權是否會侵犯言論自由，例如平台直接將使用者言論下架，用戶卻沒辦法將證據保全，這些都會有爭議。

她認為，目前草案還沒有正式定案，過程中大家有不同意見加以討論，這就是民主社會、台灣可愛的地方，而政府也知道順應民意，知道在草案還不明確之前踩煞車，傾聽民意，之後也將成立數位發展部，相信會比NCC更適合更理解網路生態發展，看看未來是否結合其他部會一起面對網路時代該做的事情。

她說，政府該如何思考如何澄清讓民眾不誤解草案內容，而不是只做管制，「一的管制可能會引起更大的反彈跟反作用力」。她坦言，目前草案確實引起爭議，僅僅是和數位平台業者溝通就有這麼大反彈，相信後續會有更多討論，各部會意見也會一直參與，才會再提出相關草案，也相信蘇揆對社會共識的承諾定會落實。