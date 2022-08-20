藝人艾成日前墜樓身亡，震驚社會，也引起大眾對於憂鬱症及自殺議題的關注與討論。台灣自殺防治學會、台灣憂鬱症防治協會、台灣精神醫學會共同發表聲明，做4點呼籲，包括呼籲媒體避免傳染效應、社會應包容自殺者親友、介入關懷潛在風險個案、積極治療勿中斷。

因媒體對自殺事件的報導可能造成模仿效應，世界衛生組織（WHO）訂有「6不6要」的媒體報導自殺事件的指引。「6不」包含：不要刊登出照片或自殺遺書；不要報導自殺方式的細節；不要簡化自殺的原因；不要將自殺光榮化或聳動化；不要使用宗教或文化的刻板印象來解讀；不要過度責備。「6要」包含：當報導事件時，與醫療衛生專家密切討論。提到自殺時，用「自殺身亡」而不要用「自殺成功」這樣的字眼。只報導相關的資訊，且刊登在內頁而非頭版。強調不用自殺的其他解決方法。提供與自殺防治有關的求助專線與社區資源。報導危險指標以及可能的警訊徵兆。台灣自殺防治法已於2019年通過，學會期待媒體朋友一同自律，也降低社會衝擊與模仿效應。

自殺事件發生後，很多人都希望找到可能的原因，但學會表示，自殺常常是多因的，死者也不能再有任何的解釋回應，建議不要過度簡化或揣測可能的原因，也不要轉傳一些不確定的訊息。另近期網路上有對其親人有批評的聲音，其實沒有人希望自殺的發生，自殺者親友在此時除要經驗失去親人的痛苦，若還要接受外人的批評與指責，實為不可承受之重。請給自殺者的家屬親友，多一些空間與溫暖支持。

由於潛在有自殺風險的個案，可能存在於我們四周。學會提醒民眾，若周遭有親友拋出想自殺的訊息，請認真看待而不要忽略，表現關心、支持與傾聽，也避免讓他獨處，建議親友或可組成3～5人的關懷小組，提供持續性的陪伴與協助，並應用一問(主動關懷、積極傾聽)、二應(適當回應、支持陪伴)、三轉介(資源轉介、持續關懷)的自殺防治守門人的基本原則，積極提供協助，或可避免自殺事件的產生。

學會也提醒，台灣憂鬱症治療仍有4大不足，與自殺問題相關，包括就醫不足、診斷不足、治療不足、持續治療不足。憂鬱症已是造成全球疾病負擔第一名的疾病，特別在新冠肺炎疫情之後更是增加，期望有需要協助的民眾應該積極治療，並不要隨意自行中斷治療，以減少自殺風險，早日恢復幸福快樂的人生。

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