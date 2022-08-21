桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦21日到新永和市場欣賞回顧展，並宣布為期1個月的「桃園好市採購月」起跑，只要到舉辦活動的市場不限金額消費，就能獲得百元買菜金，再到「桃園有好市」臉書粉絲團按讚分享貼文，有機會再拿50元買菜金，全市14個市場將巡迴推出，邀請市民一起逛市場。

鄭文燦表示，桃園去年推出「好市乘雙券」，成功吸引216萬人參與登記，兌付超過1億8805萬元消費額，有效振興公有市場及夜市消費，其中在傳統市場中，南區使用最多的是興國市場，北區則是新永和市場，而今年7月推出夜市「夏夜數位生活祭」，也成功吸引民眾重回夜市消費。

鄭文燦說，21日至9月18日再度推出「2022桃園好市採購月」快閃好康搶優惠，為期1個月在全桃園辦理共14場次巡迴，民眾只要在活動期間至指定市場消費，就有機會獲得百元買菜金，並藉由趣味活動體驗，如「秤重我最行」、「加菜驚喜箱」等遊戲，將市場最新鮮、在地的食材，推廣給更多民眾，也讓民眾感受上傳統市場買菜的樂趣及人情味，還有機會免費將市場特色商品帶回家。

鄭文燦指出，首站從新永和市場出發，他說永和市場歷經挑戰，重新遷移落腳，有301個攤位，是桃園市規模最大的市場，過去以生鮮為主，現在商品更多元，市府特別舉辦新永和市場歷史軌跡紀念特展，回顧市場的點點滴滴和搬遷紀錄，他也宣布市府會斥資1700萬元，改善冷凍庫設備及增置遮雨棚，預計12月完工。