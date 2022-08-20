三星旗艦摺疊機Galaxy Z Fold4/Flip4系列於日前(18日)啟動預購，預計9月2日正式開賣，根據電信業者中華電(2412)統計，Galaxy Z Flip4預購佔8成為最多，顯示消費者在跨入摺疊旗艦領域的同時，也將外型輕巧、價格親民等因素納入重要考量。

中華電表示，Galaxy Z Fold4/Flip4全系列在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購，於預購當(18)日已全數額滿。統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，以Galaxy Z Flip4預購佔8成為最多，顯示具備口袋般大小時尚設計且價格更親民的新一代摺疊手機Galaxy Z Flip4，深受多數星粉喜愛，容量以256G最多、佔6成，顏色以精靈紫最為搶手。另外，中華電獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold4 12G/512G則以「雪松綠」最受忠實星粉青睞。

台灣大(3045)也表示，三星Galaxy Z Flip4與Z Fold4啟動預購後，用戶反應熱烈，詢問度持續升高，其中由台灣大獨賣的128G Flip4冰川藍，更是獲得星粉青睞，在整體Flip機款銷量占比達30%。實體門市預購開放不久後即接近額滿，網路門市同樣也傳捷報，銷售熱潮超乎預期。

三星本身預估的初期銷量，Z Fold4: Z Flip4為40:60，相較去年Z Fold3: Z Flip3因供不應求，實際銷售表現為20:80。針對消費競業的換機觀察，Fold 3使用者有30%來自友商，Flip 3則更多約為40~45%，而三星既有消費者則約五成左右；三星於Z Fold3/Z Flip3上市期間推出free trial體驗活動，競業消費者回購率高達60%，也讓三星相當看好摺疊市場。

三星Z Flip4(8GB+128GB)售價30888元起，Galaxy Z Fold4(12GB+256GB)售價56888元起，預計9月2日在台灣市場開賣。