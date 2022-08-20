南韓大廠三星在6月底宣布3奈米晶片獨步全球量產，卻引發各界質疑其良率、客戶來源等問題，消息人士指出，目前三星在爭取主流晶片廠商訂單部分尚未取得重大進展，反觀傳出9月才量產3奈米的台積電，已獲得多家晶片供應商的訂單承諾。

DIGITIMES引述IC設計業者說法指出，台積電已獲得多家晶片供應商的3奈米訂單承諾，蘋果跟英特爾將是首發客戶，至於高通、聯發科、超微、NVIDIA與博通等也早已下達3奈米晶片訂單。

至於三星方面，《日經亞洲》先前報導，三星因5奈米晶片良率未能提高，導致其最大客戶高通在去年秋天擴大對台積電的訂單，報導稱三星搶先發表3奈米對台積電不構成威脅，甚至質疑三星沒交代清楚「客戶是誰」。

據悉三星3 奈米的首批客戶，是大陸加密貨幣工廠，韓媒《BusinessKorea》報導，業內人士稱三星已經向至少兩家客戶供應3奈米，預計需求增長速度將超過三星的產能擴張速度，「如果三星能夠擴大市占並按照計劃開發和製造第二代3奈米產品，將縮小與台積電的差距。」