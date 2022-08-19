台積電執行長魏哲家日前爆料，有車廠客戶緊急要求供應25片晶圓，但因台積電最低下單量2.5萬片起跳，最後也幫不上忙。不過有車用半導體廠透露，曾為客戶生產「一片」30年前車用收音機晶片，可代價是數十倍，客戶也欣然接受，主要是IDM（整合元件製造）廠彈性較大，與一般，與純粹晶圓代工廠運作不同。

路透日前報導，魏哲家說，先前從未接到汽車產業主管的電話，直到車用晶片短缺問題變嚴重後，一家車製造廠高層打電話給他，說急需25片晶圓，但台積電接單往往是2.5萬片起跳，「難怪對方（那位高層）得不到支援」。

科技新報報導，不同於台積電等純粹晶圓代工廠，靈活度沒那麼高，生產車用半導體為主的IDM廠就有較大的彈性。

一家國際車用半導體廠表示，曾有客戶翻修具紀念意義的經典車款，透過零件供應商詢問是否有 30 年前車用收音機晶片。

該零件供應商最後找上車用半導體大廠，沒想到舊設計圖竟然還保存著，於是答應幫忙生產「一片」晶圓，但要花費數十倍代價，客戶仍欣然接受。