三星電子19日宣布，位於韓國的全新半導體研發綜合大樓已動工。同時，為了維持業界領先地位，也計畫在2028年之前，陸續還要再投入20萬億韓元，約150億美元當作相關軟硬體升級經費。

這家全球最大記憶體晶片以及第2大晶圓代工業者表示，這座位於首爾南部器興區(Giheung)的新工廠，對記憶體以及系統晶片來說，可望引領下一代裝置與製程的先進研發。同時，從新科技長期發展藍圖的角度來看也是如此。

三星指出，自己正在克服半導體製程微縮限制。也就是說，未來生產的晶片可望體積更小、效能更好之外，耗能也會變得更少。日前，三星曾表示，2022上半年的研發支出為12.18兆韓元，約93億美元，年增10.8%，大部分是用在晶片以及智慧手機方面。

產業分析師認為，三星首先要擔心的就是，台積電3奈米晶片如期將在9月量產，同時良率又比較好，預計2023年就可見到營收貢獻度。還有，三星要如何解決手機、晶圓代工以及記憶體全球市占率的提升問題。