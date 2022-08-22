竹北市25歲林姓男子疑似遭誘騙至柬埔寨從事詐騙工作，其母聯絡不上兒子，擔心遭控制有生命危險報案，竹北分局警方成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日鎖定林男的友人，順利將林男帶回，避免淪為豬仔。

竹北分局表示，柬埔寨詐騙手法層出不窮，許多民眾因高薪、免費旅遊被誘騙至境外，被迫從事非法活動，林男的母親3日向警方報案，稱其子疑似遭誘騙至境外從事詐騙工作，因聯絡不上兒子，擔心遭控制有生命危險。

警方隨即成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面和機票訂購紀錄，追查多日鎖定林男的友人，仲介前往柬埔寨工作賺錢，立即聯繫其友人要求將林男平安送回。

警方16日兵分四路，在林男友人處所及機場，將林男及友人帶回，釐清該案有否幫派涉、詐騙及人口販運不法情事，積極擴大溯源，後續報請新竹地檢署指揮偵辦。

警方指出，詐騙集團專挑沒有經驗的年輕人，以高薪誘惑赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，一旦掉入陷阱護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，任人宰割。