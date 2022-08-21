台南市國旅觀光持續交出亮眼成績單，7月主要景點遊客人數高達550萬人次，較5月疫情爆發時反彈成長近5成，更較去年同期3級警戒期間倍增。黃偉哲呼籲旅行社業者協助防範近來發生的柬埔寨求職誘騙案。

《遠見雜誌》今年縣市長施政滿意度調查，台南「觀光休閒面向」滿意度居6都第1，更為負評最低的城市，顯示台南觀光環境備受外界肯定。台南市長黃偉哲日前出席觀旅局成果發表記者會與大家分享好消息，提到台南的觀光能夠迅速反彈成長，有賴市府團隊、業者的合作努力，以及市民和消費者的支持肯定。

黃偉哲表示，台南市近年觀光旅遊業面臨疫情衝擊，仍能持續成長，歸功於大家的努力，持續在景點的經營、文化深化、環境優化以及治安等方面進行提升，獲得多項獎項肯定。希望在這個基礎上持續加強，台南不僅作為文化之都、宗教之都、美食之都，更成為觀光旅遊的首都。

今年暑期打工，多位民眾遭誘騙至柬埔寨，黃偉哲呼籲旅行業者協助防範，許多人訂購機票都會透過旅行業，業者可以在第一線協助把關。黃偉哲指出，台南市查出共有27位市民前往柬埔寨後疑似失聯，有少數人已返國，但尚有10多位可能仍然在柬埔寨，他呼籲持續「搶救雷恩大兵」，幫助市民回家，也希望旅行業者多協助預防。

台南市觀旅局在日前成果發表會上，提出「台南市觀光成績7大亮點」其中以旅宿業成績最亮眼、觀光建設創新高、觀光事業最優質、城市行銷最精彩、美食觀光創新意、國際觀光佈新局、觀光振興有夠力。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，除了持續優化台南市觀光軟硬體，還要放眼前瞻搶佔先機，成為觀光客首選的城市，迎向疫後另一波觀光高峰。