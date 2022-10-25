亨利卡維爾（Henry Cavill）昨（24）日突在個人社群平台上「暴雷」。釋出重磅消息表示將以「超人」一角正式回歸。並留下「希望的曙光重新燃起」等字樣，讓粉絲相當興奮。

DC宇宙觀中包含諸多超級英雄及反派角色，近年來更是讓「神力女超人」、「蝙蝠俠」以及「沙贊」等多位超人氣角色陸續登場。然而，最具代表性的「超人」一角經歷過《正義聯盟》的失敗後便慘遭冷凍，遲遲未再次於大銀幕上現身。誰料，自從電影《黑亞當》上映後。片中彩蛋釋出「超人」現身的畫面，讓粉絲們敲碗期待是否暗示超人將回歸了。

昨（24）日，亨利卡維爾在IG上PO出短片。影片中是他身穿超人裝束的帥氣模樣，他也表示相信已經有許多人看過《黑亞當》了，才會決定發文向大家報告：「正式宣布，超人要回來了！」此外，他也預告，眾人在《黑亞當》看到的，只是一個開始，同時還感謝粉絲們的耐心等候與支持，「我保證會給大家回報！」

事實上，《黑亞當》由男星巨石強森主演，他與亨利卡維爾不僅是多年朋友，兩人的經紀人也是同一位。過去，在電影上映前巨石強森就有不斷暗示，亨利卡維爾將回歸演出「超人」，隨著電影上映，彩蛋揭曉，亨利卡維爾也在IG上公布喜訊。讓粉絲們相當期待再次於電影院中見到超人打擊惡勢力的畫面。