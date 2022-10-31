由百億級編導組合庵野秀明與樋口真嗣攜手打造的《新．超人力霸王》在台上映1個月票房直逼千萬元大關，片商野獸國加碼再出擊，將56年前的初代超人力霸王電視版第33與39集與電影版合併，推出「《新‧超人力霸王》＋初代超人力霸王電視劇經典回歸版 」，分別於11月4日與11月18日於在戲院限定上映。
《新．超人力霸王》除了在日本引起熱烈討論，台灣上映4週也開出紅盤，而原本只在日本限定上映、加入1966年在電視播出初代超人力霸王33集「被禁止的話語」與39集「再見了 ! 超人力霸王」的2種特別加長版，在代理商野獸國的爭取下，終於獲得日本首肯，讓台灣廣大的超人力霸王死忠粉絲也有機會能透過大銀幕見證56年前最原汁原味的「原版」。
飾演「禍特對（禍威獸特設對策室）」班長的西島秀俊，上週六（28日）出席了在東京巨蛋City所舉辦的「NARIKIRI WORLD」玩具展開幕典禮，他在現場看到了《新．超人力霸王》裏面的變身道具貝塔魔棒，他興奮的拿起該玩具喊「其實我超想變身的啊，當時在電影拍攝現場也有忍不住拿起來把玩，但不知道齋藤工會不會生氣」，由於他最近主演的《假面騎士BLACK SUN》剛在串流平台上架，現場主持人便開玩笑說：「今天請以假面騎士為主，請不要變身成超人力霸王喔！」
可以在電影院看到56年前的電視版，讓許多粉絲超級期待，野獸國更爭取到台灣獨家的電影來場禮，只要在「《新‧超人力霸王》＋初代超人力霸王電視劇經典回歸版 」上映期間購票入場，就可獲得三張一套、共兩種版本的「台灣限定珍藏套卡」，數量有限、贈完為止，上映影城、時間表等相關詳情可洽「超人力霸王」或「野獸國」官方臉書專頁。
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