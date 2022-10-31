西島秀俊日前出席活動看到變身道具貝塔魔棒忍不住興奮拿起來把玩。 （摘自推特）

由百億級編導組合庵野秀明與樋口真嗣攜手打造的《新．超人力霸王》在台上映1個月票房直逼千萬元大關，片商野獸國加碼再出擊，將56年前的初代超人力霸王電視版第33與39集與電影版合併，推出「《新‧超人力霸王》＋初代超人力霸王電視劇經典回歸版 」，分別於11月4日與11月18日於在戲院限定上映。

《新．超人力霸王》除了在日本引起熱烈討論，台灣上映4週也開出紅盤，而原本只在日本限定上映、加入1966年在電視播出初代超人力霸王33集「被禁止的話語」與39集「再見了 ! 超人力霸王」的2種特別加長版，在代理商野獸國的爭取下，終於獲得日本首肯，讓台灣廣大的超人力霸王死忠粉絲也有機會能透過大銀幕見證56年前最原汁原味的「原版」。

飾演「禍特對（禍威獸特設對策室）」班長的西島秀俊，上週六（28日）出席了在東京巨蛋City所舉辦的「NARIKIRI WORLD」玩具展開幕典禮，他在現場看到了《新．超人力霸王》裏面的變身道具貝塔魔棒，他興奮的拿起該玩具喊「其實我超想變身的啊，當時在電影拍攝現場也有忍不住拿起來把玩，但不知道齋藤工會不會生氣」，由於他最近主演的《假面騎士BLACK SUN》剛在串流平台上架，現場主持人便開玩笑說：「今天請以假面騎士為主，請不要變身成超人力霸王喔！」

可以在電影院看到56年前的電視版，讓許多粉絲超級期待，野獸國更爭取到台灣獨家的電影來場禮，只要在「《新‧超人力霸王》＋初代超人力霸王電視劇經典回歸版 」上映期間購票入場，就可獲得三張一套、共兩種版本的「台灣限定珍藏套卡」，數量有限、贈完為止，上映影城、時間表等相關詳情可洽「超人力霸王」或「野獸國」官方臉書專頁。