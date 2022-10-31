黑糖手搖飲品牌珍煮丹每年秋冬推出的經典款「暖暖燒仙草」，把台灣在地古早味甜品做成可以一口一口吸的飲品，今年11月1日正式回歸。除了燒仙草外，11 月珍煮丹也推雙11限量11萬張優惠券，只要加入珍煮丹LINE官方帳號就可以登記領券，有機會獲得「豆花芋昔」免費兌換券。

珍煮丹秋冬經典款「暖暖燒仙草」，期間限定販售

採用細心熬煮的濃郁熱仙草作主軸，加上珍煮丹經典 0.85cm 黑糖珍珠，結合綿密芋泥、Q彈芋圓、蜜紅豆創作出「芋頭控」、「咀嚼控」2款風格調飲，前者 口感帶有芋頭的天然甜味與仙草的甘甜相呼應；後者滿滿黑糖珍珠與雙色小芋圓搭配，再加上紅豆的甜而不膩增添層次，售價均為60元起。

另品牌11月4日到11月10日，於珍煮丹LINE 官方帳號搶先登記雙11優惠券，獎項會於11月11日當天以珍煮丹LINE 官方帳號自動發送專屬優惠券，有機會免費品飲「豆花芋昔」，優惠券使用期間從11月11日開始至11月30日。