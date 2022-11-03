深受年輕人喜愛的「百工一日－超牆職人：360˚職場影片日記」已經累積30部。教育部青年發展署為了讓青年朋友感受身歷其境的沉浸式職場體驗，邀請最夯的職人拍攝360˚VR影片。111年新製的5部邀請到「5+2核心產業」的MicroLED研發工程師與太陽能模組工程師、清爽過生活的居家收納整理師、鬼斧神工的特效化妝師及以紙膠帶為媒介打造獨一無二的裝置藝術家擔任拍攝要角，透過他們的視野帶領學子體驗一日職人生活。11月推出「百工一日：職業互動體驗遊戲」，有多款實用的青年好禮，鼓勵青年透過互動遊戲及360˚VR影片體驗職場生活，只要開啟遊戲網頁並完成指定動作即有機會將多項好禮帶回家。

遊戲中使用者可以與居家收納整理師和水下攝影師一起完成任務，在居家收納整理師的互動遊戲，藉由職人提供的小技巧依序把書櫃、地板到化妝桌打理成自己喜歡的環境。以書櫃來說，收拾書本可以依照書本的大小、厚度與顏色進行排序，讓櫃子看起來更整潔，至於化妝桌，則是依照化妝、卸妝與保養品罐子的大小與使用步驟進行分類，讓使用上能夠更方便。在水下攝影師的互動遊戲，點選遊戲彷彿置身海底世界，滑動頁面可以觀看美麗的海底世界並捕捉海洋生物的倩影，還可以選擇喜歡的畫面進行拍照，從遊戲中不僅可以了解大自然的奧妙，也可以擁有水下攝影師工作的成就感。

居家收納整理師的互動遊戲，藉由職人提供的小技巧依序把書櫃、地板到化妝桌打理成自己喜歡的環境。(照片/教育部提供)

水下攝影師的互動遊戲，點選遊戲彷彿置身海底世界，可以選擇喜歡的畫面進行拍照，從遊戲中不僅可以了解大自然的奧妙，也可以擁有水下攝影師工作的成就感。(照片/教育部提供)

即日起至11月11日，凡15歲至35歲的遊戲參加者，只要在「百工一日：職業互動體驗遊戲」（https://www.100careers.tw）依指示完成一項職業互動遊戲體驗後，觀看任何一部影片及填寫基本資料，就可參加抽獎活動，並且有機會獲得iPad、Apple watch、Air Pods Pro與星巴克咖啡禮券等精美好禮。

另外，今年將於11月18日下午至19日全天在華山1914文化創意產業園區參與《U-start》成果展擺攤。展覽現場提供VR頭盔和Cardboard讓參觀民眾親身體驗虛擬實境職場生活，可以挑選有興趣的產業一探究竟職業環境，現場也準備豐富的宣導品免費贈送，只要完成指定動作即可領取，歡迎至攤位體驗沉浸式虛擬職場。