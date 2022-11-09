廖科溢主持的亞洲旅遊台《溢遊未盡3》，隨著全球疫情趨緩，終於在11月5日再度出發前往日本宮崎，展開為期10天的自駕旅行拍攝；日本當地媒體「宮崎電視台」，除了熱情歡迎及高質量相待，還特別派記者前往採訪廖科溢。

對於開放日本邊境後，迎來第一組台灣人氣旅遊節目拍攝，不僅能呈現優質的當地特色文化給世界各地觀眾，更重要的是帶動旅遊潮回歸的第一波人氣，這對宮崎縣來說是十分重視的事，廖科溢說：「我對宮崎縣很感興趣是一座非常多元的城市，這裡有豐富的自然風光，有神話和歷史，還有各種當地特產，所以這次久違來到日本時選擇了宮崎駿，嚮往體驗很多東西。」

廖科溢在第3天前往宮崎縣都井岬，從都井岬放眼望去盡是一望無際的海洋和青翠的草原，還可看到御崎馬在草原上緩慢地咀嚼著草，而御崎馬300年來過著沒有受到任何人力干擾的天然野生生活被日本政府指定為「日本國家天然紀念物」，為純正的日本馬種。

《溢遊未盡3》本次來到日本宮崎縣，因宮崎正是真正的旅遊饕客會選擇的地點，符合了《溢遊未盡3》帶給觀眾的深度旅遊風格，在宮崎有長年奪冠的宮崎牛，還有日本最大的燒酌酒廠，在自然人文古蹟上更有保存良好的東霧島神社，這趟宮崎行勢必會有豐富旅遊視野的內容，預計於明年年初能在亞洲旅遊台看到完整全新節目內容了。