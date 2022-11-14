【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經2年10個月之後，台灣國境大門再開，在後疫情時代與旅遊浪潮中，悶壞的遊客如何找到心之所向，世界各地觀光局又將如何吸引與喚醒遊客記憶重返懷抱，成為熱門關注。

聚焦東南亞旅遊版圖，熱情洋溢的馬來西亞，匯集馬來文化、印度、中華文化精髓，還有繽紛多元的自然生態奇景，加上主題樂園、繽紛海底世界，滿足喜愛山野、海洋旅遊、親子度假的不同年齡層客群。尤其沙巴、砂勞越、檳城等地對喜愛海島、雨林、原住民族群文化與慢活步調的團體遊客更是推薦，選擇多樣的海島資源包含熱浪島、停泊島、刁曼島以及沙巴週邊島嶼，在短程航線旅遊目的地選擇中，成為理想的海島假期之選。

▲馬來西亞觀光局副處長娜伊瑪荳（左）、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍。 圖：旅奇週刊／提供

馬來西亞觀光局表示，旅遊邊境再次開放後，馬來西亞觀光旅遊推廣重點著力於推廣健康生活型態，尤其疫後旅遊市場趨勢，旅客們將較多關注放在自然環境與戶外休閒活動等遊程，馬來西亞觀光局也將同步規劃包裝獨特旅遊商品，讓旅客能有充分資源輕鬆造訪旅遊景點、自然生態園區、體驗戶外活動、養生保健療程、運動健身設施、品嘗營養美味的特色美食。

▲沙巴－西巴丹島。 圖：馬來西亞觀光局／提供

放眼2023，馬來西亞推廣主軸也將環繞「體驗亞洲魅力」為觀光口號，讓更多人認識馬來西亞。同步，配合國家觀光推廣計畫：一、2022至2023年致力提升旅遊產品競爭力，推出更具吸引力產品吸引吸引觀光客回流，重溫美好回憶；二、「推動生態永續」旅遊，從沉浸自然環境與戶外活動體驗中，讓遊客獲得更多療癒感受，滿足睽違已久的旅遊期待；三、「資訊包容性」透過數位化的宣傳露出與活動推廣，將觀光旅遊目的地資訊對接更多國際旅客。

▲雪蘭莪州－馬來西亞森林研究所。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲馬來西亞擁有豐富鳥類生態，讓賞鳥族流連忘返。 圖：馬來西亞觀光局／提供

此外，當前各國皆積極推廣永續觀光，馬來西亞擁有豐富自然生態，像是熱帶雨林、海島生態、特有種動植物與鳥類等等，鳥類資源超過873種，對於台灣喜愛賞鳥人士而言，相當適合前往馬來西亞一探究竟；喜愛潛水的潛客，馬來西亞更擁有豐沛的海底魅力，包含十大潛點等等，近期也在沙巴發現拿篤「藍洞」（Blue holes），其特別之處在於有兩個海底沉洞；國家公園更多達66座，如：柔佛雲冰國家公園、大漢山國家公園、巴哥國家公園等，都期待遊客再回到馬來西亞的懷抱。

同時，2022年12月起，馬來西亞航空與亞洲航空都將會陸續恢復航班調整班次，便捷全球旅客出發探索馬來西亞的精彩。

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