「2022新北歡樂耶誕城」兩大主燈區之一的「府中燈區」，今（19日）、明兩天舉辦「白色派對」活動，以白色為Dress Code，邀請民眾穿著白色裝扮一起前來感受府中濃厚的雪國氣氛。

新北市觀旅局表示，在府中捷運站2號出口旁廣場上，除了有唯美的打卡布置外，於選秀節目出道的林威良、創作女聲琳誼，也分別在府中小舞台上演唱多首膾炙人口的歌曲。

舞台前的草皮聚集身穿各式白色裝扮的民眾，鋪上純白野餐墊席地而坐，布置屬於自己的夢幻下午茶，與好友分享美食、欣賞精彩舞台演出，讓府中搖身一變成為充滿時尚感的「白色夢幻野餐」現場，絕對是今年新北歡樂耶誕城嶄新的體驗！

首日登場的「白色派對」現場洋溢歡愉的耶誕氣氛，除了有親子遊客大手牽小手逛市集，更有不少年輕朋友呼應「白色」主題，以純白色出席，俏皮、優雅、可愛或清新的穿搭風格，搶搭野餐超Chill風潮。活動一開始，就由節奏感十足的「白色DJ秀」打頭陣，精彩的打碟演出，瞬間炒熱現場氣氛。

緊接著登場的「腹語默劇」，操偶師生動地操控手中的玩偶，透過專業技巧，操偶師與玩偶逗趣的對話表演，讓玩偶彷彿有了生命，活靈活現的演出也逗得現場觀眾捧腹大笑，歡樂魅力感染全場。在熱鬧的演出間，實力派歌手林威良，以及今年金鐘獎奪下最佳主題歌曲獎的歌手琳誼，也輪番上陣，帶來一首首動聽精彩的演唱，輕柔圓潤的嗓音，讓民眾聽得如癡如醉，時而跟音樂搖擺，時而輕聲哼唱，更有歌迷感動表示「今天來府中能近距離與喜歡的歌手互動，真的是一份很大的耶誕禮物。」

第二天的「白色派對」活動，將請到R＆B歌手九九 Sophie Chen，以渾厚具爆發力的嗓音將現場氣氛炒熱，壓軸則由創作歌手魏嘉瑩，將以其清新溫暖的歌聲征服全場。此外還有「木吉他表演」，透過和弦的各種變化，也將為現場帶來溫馨氣氛；大小朋友都喜歡的「互動魔術」秀，耳目一新的魔術演出，絕對能讓現場民眾擁有驚奇的快樂時光，為白色派對留下滿滿歡樂回憶。

兩日的活動現場也將帶來許多在地美食攤位與手作體驗，除了能傾聽動人歌曲、欣賞現場燈飾裝置，還能滿足味蕾的需求，很適合假日休閒前來逛逛！來到「府中燈區」也絕對別忘了與現場大型燈飾裝置合照打卡，並在自己的社群上大膽秀出參與「白色派對」精心打扮後的白色穿搭美照！

接下來的新北歡樂耶誕城活動仍不停歇，12月10日至12月11日兩日將於市府廣場展開最受歡迎的「巨星耶誕演唱會」；12月17日至12月18日在市府廣場也將把充滿異國風情文化的「德國耶誕市集」帶來新北，由新北市政府與德國經濟辦事處合辦，讓遊客感受正統的歐洲耶誕市集氛圍。更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。