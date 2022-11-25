無黨籍台南市長候選人林義豐請來國際DJ到場播放電音。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長候選人林義豐選前之夜電音派對聚集數千人潮。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長候選人林義豐25日晚上在新營與安平各辦1場電音派對，首次呼應「Crazy Friday」在周5辦活動，安平場3000多人擠爆搖滾區，4年前「虧雞福來爹」政治旋風再起，他自豪參選以來不收政治獻金，沒有人情包袱，是台灣政壇少見全程自費參選的市長候選人。

九合一選舉終局之戰，各陣營都在辦政治造勢晚會，林義豐仍維持獨特作風，25日晚間在新營區南瀛綠都心公園與安平區慈濟高中旁空地，自辦電音派對再加碼邀請國際馬戲團演出，作為選前造勢活動。

林義豐陣營選前數日強力預告電音派對卡司，日前就有網友揪伴參加，安平場剛開場就聚集數百人，現場除了電音，還有適合親子的馬戲團與魔術穿插表演，進場觀眾的年齡層更廣，廣場聚集超過3000人。

林義豐先在新營亮相，再趕回安平登場，獲滿場歡呼與掌聲，他表示參選以來不收政治獻金或募款，只為了選舉之路沒有包袱，自豪是全台政壇罕見全程自費參選的市長候選人。

「拿自己的錢參選，是真心要來改變台南」林義豐表示，不論是否當選，希望藉行動，讓更多的中生代和新生代知道只有持續挑戰，才能改變台南的現況，才能改變未來！

林義豐批評台南市政敗壞，要以企業CEO的豐富經驗拚磁鐵經濟，主張生子送房與取消惡意檢舉與攤販罰單， 65歲免健保福利，他表示看到這麼多的年輕人在選前之夜站出來，覺得參選台南市長十分值得，要現場年輕人回家打電話幫忙拉票。