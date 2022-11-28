2022年九合一大選已落幕2天，前男團MP魔幻力量團長凱開(賴世凱)，突然在臉書透露媽媽當選里長的好消息，然而他坦言起初不太支持媽媽參選，然而後來發現媽媽的生活變得很充實，才決定成為媽媽的加油團。

凱開28日在臉書宣布媽媽選上龍興里里長，他表示前2次選舉很不贊成，後來才慢慢轉變接受，「一方面擔心她太累太辛苦，也怕沒有了自己的時間～」，直到他發現這就是媽媽熱愛的生活，忙於舉辦社區活動、推廣老人供餐等等，天天都過得很充實。

凱開還拿自己打比方「就跟年輕的我一樣，媽媽總是擔心我的工作會不會讓我餓著或是吃苦，後來也漸漸能接受並且喜歡我的工作～」，並說即使母子倆年紀不同，但追求理想時的心情都相同，給予支持和最好的陪伴才是真正的愛。最後他更喊話「媽媽，一起加油」，並署名為「龍興里里長的兒子」。

許多網友見到貼文後也寫下祝賀「恭喜：媽媽有氣質」、「哇！恭喜凱媽，真替您們開心」、「選舉過程很辛苦，但往往過程會很回味未來四年凱媽加油」、「恭喜，好讚的媽媽」、「恭喜賴媽咪～」，並期待媽媽能努力造福里民、爭取更多福利。