八點檔女星陳佩騏出道多年，在台灣出演多部偶像劇、本土劇，螢幕上惡女形象深入人心，躍上大螢幕的精湛演技也讓人印象深刻，在《報告老師！怪怪怪怪物！》、《血觀音》中出演配角表現亮眼。近日陳佩騏曬出18歲的舊照，超仙氣的模樣引發網友熱議。

陳佩騏今（27）日在社群平台發文：「喔？好像又在流行po舊照嗎？18？拿po過的配合一下好了」，她曬出18歲的舊照，當時的她身材高挑、樣貌清秀，雖然還沒完全長開，甜美的笑容已非常漂亮，且當時的陳佩騏已經很會打扮，短上衣露出一截小蠻腰，近年也很流行穿短版上衣，從小就走在時尚最前端。

好友亮哲留言：「這樣清純的妳」，鄭仲茵驚訝留言：「是仙女耶」，還有人發現和一些名人撞臉，「有點像剛當選里長的陳紫渝耶」、「大陸女星虞書欣有點像妳」，許多網友也驚呼「這是妳？也太美了，跟現在不像欸」、「真的好漂亮」、「每個階段都好美」、「以前真的很正欸」、「也太甜了吧！根本就是仙女！」、「根本是2個人吧……」、「為什麼我覺得好不像妳哦」、「哇塞！這是誰」、「正到很誇張」、「完全不像」。

陳佩騏24歲（左）和15歲（右）的樣子也很不同。（圖／陳珮騏 臉書）

陳佩騏時常在戲劇作品中飾演反派角色，戲外的她做事風格也很果斷，直接表明不希望粉絲在她的粉絲專頁提到參演作品或是角色名字，生活和工作分很開，也強調工作會盡量配合，但私下生活如果遇到，希望粉絲不要打擾她，相當做自己的個性，獲得許多粉絲力挺。