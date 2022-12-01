藝人張棋惠曾是女團「4 in Love」成員，2014年嫁給吉他手黃冠龍，2年後生下愛女阿寶，近來多活躍在綜藝節目，私下也經常在社群分享生活。張棋惠日前在臉書透露整理照片時，意外發現國中參加日本音樂教父小室哲哉選秀的照片，可見綁著雙馬尾的她，修長美腿配上清純臉孔，照片一出就掀起討論。

張棋惠日前在臉書PO出2張舊照，第1張是國中參加小室哲哉來台選秀的照片，只見她綁著雙馬尾，身穿紅色上衣搭配格紋短褲，雙手插腰站立的Pose，洋溢著青春氣息，另一張照片則是幼童時期的張棋惠，只見她瞪大雙眼扮起鬼臉，如今看著當年淘氣的模樣，連她自己都笑稱「我在想阿寶的怪表情可能是遺傳到我」。

照片曝光後，粉絲紛紛認證她的外表天生麗質「美人胚子，真的從小就漂亮！」、「讓我想起一位日本美女安達祐實」、「推估妳現在應該25歲！選我當正解」、「這應該是吃著黑輪，在天公壇看電影的年紀」，也有不少人笑說她和女兒的長相神似，「確定是遺傳無誤，一樣勾錐」、「第二張根本就是阿寶啊」、「阿寶跟你表情一模一樣」。