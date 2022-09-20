Lebron’s power really is insane man. No shot they just happen to do this while bronny is 17 randomly lmao https://t.co/jyRam0KUJ0 — schaffer (@schafandbake) September 19, 2022

NBA勞資協議傳出可能將選秀年齡從19歲下修為18歲，重新對天才高中生敞開大門。在最短的時間內就有球迷把矛頭對準湖人球星詹姆斯（LeBron James），認為這是他在幫兒子布朗尼（Bronny James）鋪路。還有網友驚呼「詹姆斯的權勢滔天，聯盟趕在他兒子17歲時修法放行。」

《洛杉磯每日新聞》很快指出這是誤會，即使新協議談成了，最快也在2024年開始生效，布朗尼本來就預計在2024年滿19歲加入選秀。布朗尼出生於2004年10月，下個月就滿18歲，除非新協議明年生效，否則他也享用不到。

不過詹姆斯的次子布萊斯（Bryce James）將因此獲益，如果他天分夠高，新規定通過能讓他在2025年能加入選秀（提前1年），甚至實現詹姆斯「父子3人同場」的夢想。布萊斯剛滿15歲，身高已經長到198公分，目前還是青少年體格比較單薄，但繼續長下去也有可能和老爸一樣壯。

布朗尼身高比不上弟弟（191公分），上個球季在高中出賽29場，場均8.8分、3.3籃板、1.9助攻、2.8抄截都是新高，被評為4星後衛。雖然小有實力，但可能需要更多磨練，而不是打了1年大學就篤定會被選進NBA，當然也不能排除詹姆斯在聯盟的影響力。整體而言這次勞資的談判方向還是對詹姆斯父子有利的。