只能說太陽明星後衛保羅跟自家球隊老闆之間的緣分確實很差！陷入種族歧視風波的太陽老闆薩佛，22日宣布即將出售手上的NBA太陽隊與WNBA水星隊，這對保羅來說一點也不陌生，因為這已經是保羅職業生涯當中第4次碰上球隊老闆換人了。

保羅生涯首次碰上球隊老闆換人，是在2011年效力黃蜂，當時黃蜂老闆喬治西恩突然宣布罹癌，只能把球隊交給聯盟託管，直到2012年才由NFL紐奧良聖徒隊老闆湯姆班森以3.38億美元的價格買下黃蜂，且在2013年把球隊改名鵜鶘。

接著來到2014年，保羅當時跳槽快艇，儘管快艇戰績還算不錯，當時的快艇老闆史特林卻早已惡名昭彰，甚至跟女友的種族歧視對話被錄音公開，聯盟直接宣告史特林終身禁賽，迫使他用20億美元的天價，把快艇賣給現在的老闆鮑爾默。

然後是在2017年，保羅換到火箭打球，這次變成當時火箭老闆亞歷山大年事已高，決定不要繼續管理球隊，用22億美元的價格，把火箭賣給德州富豪費爾蒂塔；如今換成太陽老闆薩佛陷入種族歧視風波被迫出售球隊，只能說保羅算是「老闆殺手」！