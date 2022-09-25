根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日搶先爆料，鵜鶘當家射手麥科倫已經提前完成兩年6400萬美元續約，這份合約並無任何球隊或球員選項，也讓他跟鵜鶘之間合約變成還剩4年1.33億美元，根據NBA勞資協議，麥科倫在未來半年內不可交易。

沃神表示，麥科倫是最近7年以來，聯盟當中僅有6位球季場均得分至少20分的球員，除了麥科倫以外，另外5人分別是詹姆斯、德羅薩、哈登、保羅喬治與安東尼戴維斯，充分證明他的得分能力相當穩定，也是近年值得關注的得分好手。

麥科倫在效力拓荒者8年之後，今年2月被交易到了鵜鶘，隨即帶領鵜鶘在少了「爆鞋哥」錫安威廉森助陣的情況下，闖進上季季後賽首輪，他上季替鵜鶘打了31場例行賽，平均每場拿下24.3分、5.8助攻與4.5籃板，三分命中率更達3成94。

沃神今天同時也爆料，騎士跟前鋒迪恩韋德完成3年1850萬美元續約，年僅25歲的迪恩韋德，是騎士長年培養起來的好手，他從選秀落選的雙向合約球員，下季變成足以競爭先發位置的優質前鋒，接下來就看他能否搶下新球季先發位置。