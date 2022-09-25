被公認為歷史上最偉大的雙人組合麥可喬丹(Michael Jordan)及皮朋(Scottie Pippen)，聯手替公牛奪下6座總冠軍，風靡了90年代的NBA，不過已經很久沒有被連繫在一起的2人，最近又展開了新的故事，那就是麥可喬丹31歲的小兒子馬克斯喬丹(Marcus Jordan)，與48歲的皮朋前妻拉莎(Larsa Pippen)又被拍到一同共進晚餐的畫面，2人甚至旁若無人般似的熱吻擁抱。

2人已經不是第1次約會，不久前馬克斯喬丹與拉莎才在邁阿密一家日本餐廳參加「Double Date(雙重約會)」，但2人沒有太多親密動作，而拉莎發現被偷拍後也離開了餐廳，不過這一次根據美媒《US Weekly》報導指出，馬克斯喬丹與拉莎似乎正在交往當中，但麥可喬丹及皮朋先前因紀錄片一事導致不合，所以他們試圖保持低調，不過根據消息人士爆料，拉莎不畏外界紛擾，在餐廳主動擁抱並且還親吻了馬克斯喬丹，用完餐後甚至坐在了他的腿上，行徑相當大膽。

#RHOM’s Larsa Pippen has found a new love in Michael Jordan's son Marcus Jordan. Inside their “cuddled up” date night:https://t.co/DqK36nUCne — Us Weekly (@usweekly) September 23, 2022

48歲的拉莎去年與皮朋離婚後，似乎成為了NBA球員的收割機，曾與崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、班西蒙斯(Ben Simmons)、比斯利(Malik Beasley)等人傳過緋聞，比斯利甚至一度與妻子鬧得不可開交。

麥可喬丹紀錄片《最後之舞》問世後，引發了不少爭議，為了凸顯麥可喬丹的偉大，片中對於皮朋及其他公牛隊友的描述是不太友善的，似乎被當成麥可喬丹捧紅的墊腳石，這也讓皮朋非常不滿，如今馬克斯喬丹及拉莎傳出熱戀，這也使得公牛這對傳奇組合的處境越來越尷尬。