澳洲網球選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）違反服裝規定而遭到溫網警告，他打入男單8強戰之後仍然戴回紅色帽子受訪，賽前腳上還穿著紅色喬丹鞋。基瑞歐斯說：「我想怎樣就怎樣，我就是喜歡穿我的喬丹鞋。沒關係，我明天會穿回Triple White的鞋。」

全英草地網球俱樂部嚴格規定溫網選手必須穿著全白服裝，這個規定長久以來也遭到不少批評，費德勒（Roger Federer）曾經因為「鞋底是橘色的」而遭到違規警告，他無奈表示：「我認為這很嚴格，太嚴格了。」前球王阿格西（Andre Agassi）還在1988年至1990年連續抵制3屆溫網，因為服裝規定讓他連自己品牌的服裝都不能穿（他以前的服裝比較花俏）。

據說在英國維多利亞時代（1837-1901），滿頭大汗是一件很不禮貌的事，所以當時就規定網球選手穿著不容易看出汗水的白色裝束。這項傳統放到今日未免有些過時，女選手例如普伊（Monica Puig）提過穿全白服裝的壓力很大，因為女性有生理期的困擾。難得的是全英網球俱樂部非常堅持這項傳統，即使有人端出性別平權來挑戰，他們也紋絲不動。

基瑞歐斯似乎無意對抗傳統，他後來坦承自己是為了要博取眼球才特立獨行，「這樣就有更多人關注我。有句話怎麼說的，任何宣傳都是好的宣傳，對吧？」