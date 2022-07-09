溫布頓網球公開賽進入最後階段，昨天西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)因傷宣布退出4強，讓澳洲「壞小子」基爾喬斯(Nick Kyrgios)不戰而勝闖進決賽，而頭號種子喬柯維奇(Novak Djokovic)也擊退英國好手諾瑞(Cameron Norrie)，以草地27連勝之姿晉級，8度打進溫網決賽，更要挑戰4連霸和第7冠。此外也是生涯第32度闖進大滿貫決賽。

Most Grand Slam men’s singles final appearances:



32 - @DjokerNole

31 - Roger Federer

30 - Rafael Nadal

19 - Ivan Lendl

18 - Pete Sampras#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/EPd8EB4Tmk — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022

喬柯維奇昨天首盤比賽大失常，馬上被對方破掉發球局，接著出現多次失誤以2：6讓出，但隨後找回狀態連續以6：3、6：2、6：4扣倒對手，成功闖進決賽，自2018年起在溫網拿下傲人27連勝，生涯68次參與大滿貫累積32次進決賽紀錄，超越費德勒(Roger Federer)成史上第1，還要在決賽挑戰多項紀錄，包含賽會4連霸、第7冠，及生涯第21座大滿貫男單金盃。

而雖然強敵納達爾因傷退出，但面對澳洲好手基爾喬斯他仍無法大意，27歲的基爾喬斯已有5年沒碰上喬柯維奇，但在2017年阿卡普爾科、印地安泉賽都取得勝利，這讓強悍的喬柯維奇都謙虛表示：「我們已經有一段時間沒比賽，但我過去從沒贏過他，甚至1盤都沒拿下，希望過去全英草地俱樂部決賽豐富經驗，能對我帶來幫助。」