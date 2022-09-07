名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）已經公開和老戰友麥可喬丹（Michael Jordan）翻臉，但是最近可能又多了更讓他不爽的事。美國八卦媒體TMZ自稱取得了皮朋前妻拉莎（Larsa Pippen）與馬克斯喬丹（Marcus Jordan）在邁阿密一家日式餐館約會的鏡頭，也就是喬丹的次子！

根據TMZ的消息，當時還有另一對男女同桌，應該是雙約會。兩人共餐約45分鐘，離開的時候是拉莎領路帶著馬克斯。兩人沒有公開的親密舉動，不過他們似乎發現自己被旁人注意到了，刻意保持低調。

拉莎今年48歲，馬克斯31歲，這對拉莎來說似乎很容易，她對於年紀小很多的男人特別在行，曾與崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）、班西蒙斯（Ben Simmons）、比斯利（Malik Beasley）等人傳過緋聞，還在網上和比斯利的模特兒妻子蒙泰娜（Montana Yao）互嗆，氣得蒙泰娜提出離婚。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）的寶貝兒子布朗尼（Bronny James）也一度被八卦媒體謠傳「看上了拉莎」，惹得詹皇夫妻勃然大怒，在IG怒嗆「他只是一個孩子，你們那些屁話可以停止了。」

拉莎的父母是敘利亞人，她在美國芝加哥長大，1997年成為皮朋第二任妻子，育有4個孩子。拉莎2011年成為電視實境秀的女星，2016年皮朋提出離婚，2020年拉莎開展珠寶事業，兩人去年12月終於正式結束夫妻關係。